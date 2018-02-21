الكرملين: الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن الغوطة الشرقية لا أساس لها

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الأمريكية والأممية الموجهة لروسيا حول مسألة سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف منطقة الغوطة الشرقية في سوريا لا أساس لها.

© AP Photo/ Save the Children الخارجية الروسية: موسكو تعمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "إنها اتهامات لا أساس لها، ومن غير الواضح إلى ماذا تستند، لم يتم تقديم أي معلومات دقيقة، بالذات هذا تقييمنا لهذه الاتهامات".

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أعلن اليوم الأربعاء أن موسكو تعمل على مشروع قرار حول مدينة الغوطة الشرقية في سوريا.

وأعلن ريابكوف أن بلاده تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول الغوطة الشرقية في سوريا.

وقال للصحفيين: "فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية، فهذا يعتمد على كيفية سير إعداد مشروع القرار هذا، أعتقد أن هذه المسألة ستحل أيضا. إنه قرار حول المسائل الإنسانية بشكل عام".

وكانت ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، هيذير ناويرت، أعلنت "مقتل حوالي 100 شخص من السكان الأبرياء في الغوطة الشرقية خلال يومين".

وقالت ناويرت: "الولايات المتحدة قلقة جدا بسبب الوضع قرب دمشق في الغوطة الشرقية، وفقا للأنباء التي توردنا، الضربات الجوية تستهدف المشافي حيث يوجد بنية تحتية مدنية صغيرة، هذا أدى لأكثر من 100 ضحية بين المدنيين خلال 48 ساعة".