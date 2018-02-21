موسكو تحاول تأمين المخاطر في سوق الأسلحة التي تظهر بسبب منافسة واشنطن غير النزيهة

وأضاف بيسكوف تعليقا على تصريحات واشنطن بأن العقوبات ضد روسيا أدت إلى خسائر روسيا في مجال التعاون العسكري التقني بمقدار 3 مليارات دولار: "إنه مجال حساس ومجال لا يخضع للشفافية لأسباب معروفة. لذلك لن أدخل في التفاصيل".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، هيذر ناورت، قد أعلنت في وقت سابق أنه وفقا لتقديرات الخارجية الأمريكية، أدت العقوبات المفروضة على روسيا في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا) إلى خسائر لصناعة الدفاع الروسية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
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