موسكو تحاول تأمين المخاطر في سوق الأسلحة التي تظهر بسبب منافسة واشنطن غير النزيهة

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو تحاول تأمين المخاطر في سوق الأسلحة الدولي التي تظهر بسبب المنافسة غير النزيهة لواشنطن.

© Sputnik. Alexey Filippov الخارجية الأمريكية تدعو الدول الأجنبية إلى الامتناع عن شراء الأسلحة الروسية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "طبعا نحن نحاول تأمين المخاطر التي تظهر بسبب المنافسة غير النزيهة من قبل الولايات المتحدة في سوق التعاون العسكري التقني… طبعا روسيا تقاوم هذه المظاهر للمنافسة غير النزيهة".

وأضاف بيسكوف تعليقا على تصريحات واشنطن بأن العقوبات ضد روسيا أدت إلى خسائر روسيا في مجال التعاون العسكري التقني بمقدار 3 مليارات دولار: "إنه مجال حساس ومجال لا يخضع للشفافية لأسباب معروفة. لذلك لن أدخل في التفاصيل".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، هيذر ناورت، قد أعلنت في وقت سابق أنه وفقا لتقديرات الخارجية الأمريكية، أدت العقوبات المفروضة على روسيا في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا) إلى خسائر لصناعة الدفاع الروسية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.