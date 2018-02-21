بوتين يتوقع تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تنفيذ مشروع خط الغاز "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة "سيفيرستال" أليكسي مورداشوف: "التيار الشمالي-2، أعتقد أنه سيتم تنفيذه".

يذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 في المئة، وتملك الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 في المئة كل على حدة.

وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو.

ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1" ، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات المتحدة التي بدورها تنسج خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.