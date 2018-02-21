روسيا تعتزم الرد بالمثل على أية عقوبات أوروبية

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا سترد بالمثل على أية عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي بحقها في المستقبل.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky سفير الاتحاد الأوروبي: لا خطط لعقوبات جديدة على روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال جباروف لـ"سبوتنيك": "روسيا سترد كل مرة بتمديد التدابير الجوابية المماثلة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وفي السياق ذاته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس إيديرير، قبل أكثر من أسبوع، إن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلن السفير في 14 شباط/ فبراير، أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هناك أسبابا تدعو إلى ذلك، مؤكدا أن العقوبات بحد ذاتها لا تعتبر غاية، "بل ضرورة من أجل المساهمة في تنفيذ اتفاقيات مينسك".