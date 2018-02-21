روسيا: انهيار المحادثات لوقف القتال في الغوطة الشرقية بسوريا

قال الجيش الروسي اليوم الأربعاء إن المحادثات لحل الأزمة في الغوطة الشرقية السورية سلميا انهارت وإن المسلحين هناك تجاهلوا الدعوات لوقف المقاومة وإلقاء السلاح.

© AP Photo/ Save the Children روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية

وأضاف المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا الذي يديره الجيش الروسي في بيان أن المسلحين يمنعون المدنيين من مغادرة منطقة الصراع. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، سجل المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، سبعة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محافظة دمشق، مشيرا إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وقال المركز في بيان جاء على لسان متحدثه، اللواء يوري يفتوشينكو: "إن الوضع تفاقم في منطقة الغوطة مشيرا إلى أنه على مدار 24 ساعة مضت، سجل المركز سبع حالات محددة لخرق وقف إطلاق النار في دمشق".