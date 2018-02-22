عاصفة على ميناء نوفوروسيسك يمكن أن تعطل تصدير النفط

صرح مستشار رئيس شركة "ترانس نفط"، الروسية إيغور ديومين، اليوم الخميس، بأن ميناء نوفوروسيسك، في انتظار عاصفة من المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين، يمكن أن تعطل تصدير النفط.

موسكو — سبوتنيك. وقال ديومين للصحفيين: "التوقعات لعطلة نهاية الأسبوع مواتية. وفي نوفوروسيسك، من المتوقع أن تبدأ العاصفة يوم الاثنين".

وأضاف ديومين أن جميع موانئ روسيا الآن لديها الطقس المناسب للعمل، والشحن يتم في المواعيد المحددة. ولا توجد ناقلات متأخرة واستلام النفط إلى النظام والإمدادات إلى مصنع التكرير تتم وفقا للخطة.

ويعد ميناء نوفوروسيسك أكبر ميناء تجاري على ساحل البحر الأسود، وهو مركز صناعي ومحور نقليات مهم.