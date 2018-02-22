خطط لإنشاء مركز أبحاث عسكري في أنابا جنوبي روسيا

وسيتولى الإدارة العلمية للمشاريع البحثية رئيس معهد كورتشاتوفسك ميخائيل كوفالتشوك.
وأعلن أحد معاهد الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن الخبراء الروس يعملون على ابتكار سلاح لتدمير الأقمار الصناعية.
وأضاف أن روسيا تقوم بإنشاء نظام "تيرادا-2إس" الأرضي والمتنقل لتشويش أقمار الاتصالات.
كما أن برنامج التسليح يضمن إنشاء منظومة الصواريخ الاستراتيجية الثابتة "سارمات" والطائرات المتعددة الأغراض من طراز "سو-35" ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-500" وغيرها من الأسلحة.
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