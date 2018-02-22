خطط لإنشاء مركز أبحاث عسكري في أنابا جنوبي روسيا

أشار مشروع مرسوم رئاسي، نشر اليوم، إلى وجود خطط لإنشاء مركز تقني للأبحاث تابع لوزارة الدفاع في مدينة أنابا جنوبي روسيا على البحر الأسود.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب مشروع المرسوم، فإن غاية المركز التقني هو "البحث عن الأفكار والتقنيات المتقدمة وتطويرها وتطبيقها".

وسيتولى الإدارة العلمية للمشاريع البحثية رئيس معهد كورتشاتوفسك ميخائيل كوفالتشوك.

وأعلن أحد معاهد الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن الخبراء الروس يعملون على ابتكار سلاح لتدمير الأقمار الصناعية.

وأضاف أن روسيا تقوم بإنشاء نظام "تيرادا-2إس" الأرضي والمتنقل لتشويش أقمار الاتصالات.

كما أن برنامج التسليح يضمن إنشاء منظومة الصواريخ الاستراتيجية الثابتة "سارمات" والطائرات المتعددة الأغراض من طراز "سو-35" ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-500" وغيرها من الأسلحة.