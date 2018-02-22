اليونان تسلم روسيا أحد زعماء عصابة قتلت 60 شخصا في موسكو وضواحيها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الخميس، أن اليونان سلّمت لروسيا، آرتور جيوييف، أحد زعماء عصابة قتلت 60 شخصا في موسكو وضواحيها وفي جمهورية أوسيتيا الشمالية.