بوتين يمنح "النجمة الذهبية" لعائلة الطيار فيليبوف في "يوم حماة الوطن"

صرح الكرملين، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيمنح وسام "النجمة الذهبية" إلى عائلة الرائد الطيار رومان فيليبوف في عيد "يوم حماة الوطن".

وفي وقت سابق وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بمنح الطيار الروسي، الرائد رومان فيليبوف لقب "بطل روسيا" على البطولة والشجاعة التي أبداها خلال أداء واجبه العسكري".

© Sputnik. Maksim Blinov قائد عسكري روسي سابق: الطيار المساعد للرائد فيليبوف يستحق التكريم أيضا

ويذكر أيضا أن عناصر الإرهاب قامت، يوم 3 شباط/ فبراير، بإسقاط الطائرة الروسية التي قادها الرائد طيار رومان فيليبوف خلال قيامه بتنفيذ مهمة دورية جوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بواسطة منظومة صواريخ دفاع جوي محمولة.

وبعد هبوطه بالمظلة خاض الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف معركة غير متكافئة ضد العناصر المسلحة، وفي نهاية الأمر فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد أن اقتربت العناصر الإرهابية منه.