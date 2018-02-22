بوتين: روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين يوجه رسالته للجمعية الفدرالية في الأول من مارس المقبل

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين في حفل بمناسبة " عيد حماة الوطن ": "أظهرت أحداث السنوات الأخيرة أننا وصلنا إلى الطليعة بين دول العالم من ناحية الاستعداد القتالي ومن حيث نوعية الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف الرئيس: "اليوم يمكننا القول بثقة تامة: أمن روسيا مؤمن".

ووعد الرئيس بوتين بمواصلة تعزيز موارد الردع النووي الاستراتيجي.

وعلل بوتين: "أننا نعتمد على الإمكانيات من خلال مجمعنا الدفاعي الصناعي، على أفضل مشاريعه وعلى إنجازات مراكز البحث والتطوير".

وأشار بوتين إلى أن المجمع الدفاعي الصناعي أثبت بالفعل قيمته وقدرته التنافسية العالمية.

واختتم الرئيس كلامة قائلاً: "بطبيعة الحال، وفي جميع الأحوال يتوجب على الضابط الحقيقي، أن يكون مثالاً للمسؤولية وأن يكون مخلصا للتقاليد التي رسخت عبر الأجيال".