المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، اليوم الخميس، أن الجماعات المسلحة أطلقت من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على الأحياء السكنية في دمشق خلال 24 ساعة.

حميميم — سبوتنيك . وقال ممثل المركز يوري يفتوشينكو في إحاطة إعلامية: "الوضع في الغوطة الشرقية يستمر بالتدهور. الجماعات المسلحة غير القانونية تمنع السكان من الخروج من المناطق الخاضعة لهم، وتعرقل أعمال الإجلاء الطبي للهلال الأحمر السوري، والكثير من المرضى أطفال ونساء. يستمر القصف على الأحياء السكنية في دمشق. خلال 24 ساعة أطلق المسلحون من الغوطة الشرقية 83 قذيفة على مناطق مختلفة من العاصمة السورية. يزداد عدد الضحايا والأضرار".

وتقع الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحت سيطرة عدد من الفصائل المسلحة، وهي من المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تقوده موسكو لحل النزاع المسلح المستمر في سوريا منذ 7 سنوات، حيث تقوم القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة".