بوتين يشكر كل من شارك في العملية الروسية في سوريا

شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كل من شارك في العملية الروسية في سوريا وأبدى الشجاعة.

وقال بوتين في مراسم تقديم جوائز في الكرملين "أبدى جنودنا استعدادهم لحل أصعب المهام في سوريا، حيث عملوا بحزم وشجاعة وجرأة. وساعدوا الجيش السوري على هزيمة جماعات إرهابية ضخمة مجهزة تجهيزا جيدا".

وشكر كل من شارك "في هذه العملية المعقدة، في ظروف قتالية حقيقية، بحيث أثبت مهاراته العسكرية، وأظهر البطولة، والصمود والشجاعة".

كما قدم الرئيس الروسي، في قاعة القديس جورج في الكرملين وسام "النجمة الذهبية" إلى عائلة الرائد الطيار رومان فيليبوف، فضلا عن جوائز أخرى.

وسلم بوتين الجائزة إلى أرملة الطيار، أولغا فيليبوفا، وكذلك إلى والديه، نيكولاي سيرافيموفيتش، وإيلينا فيكتوروفنا.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم منح وسام "سوفوروف" للمنطقة العسكرية الجنوبية.

ويذكر أن عناصر الإرهاب قامت، يوم 3 شباط/ فبراير، بإسقاط الطائرة الروسية التي قادها الرائد طيار رومان فيليبوف خلال قيامه بتنفيذ مهمة دورية جوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بواسطة منظومة صواريخ دفاع جوي محمولة.

وبعد هبوطه بالمظلة خاض الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف معركة غير متكافئة ضد العناصر المسلحة، وفي نهاية الأمر فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد أن اقتربت العناصر الإرهابية منه.