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    أحد المسلحين في الجيش السوري الحر في ضواحي مدينة الباب، سوريا 4 فبراير/ شباط 2018

    مسؤول: وسائل الإعلام الروسية تنقل الحدث في سوريا بموضوعية للعالم

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    روسيا
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    أكد نائب رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون تطوير الإعلام، ألكسندر مالكيفيتش، أن مهمة وسائل الإعلام الروسية في سوريا تتمثل في إظهار ما يحدث هناك بموضوعية وبإنصاف للعالم.

    علم روسيا
    © Sputnik. Vlademir Vyatken
    سفارة موسكو بواشنطن تتوعد بالرد على القيود بحق وسائل الإعلام الروسية
    موسكو — سبوتنيك. وقال مالكيفيتش في سياق تعليقه على تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأمريكية التي أعلنت أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "أر تي" تتحملان "مسؤولية" وقف العنف في سوريا، دون أن تشير عن أي مسؤولية تتحدث: "… هذه التصريحات تظهر عجز الآلة الدعائية الأمريكية. أما وسائل إعلامنا يتوجب عليها أمر واحد فقط يتمثل بالعمل النوعي والحرفي وإظهار ما يحدث بإنصاف. وهذا ما يقوم به في الواقع".

    وشدد مالكيفيتش أنه لإرساء السلام في سوريا "فإن السلطات السورية تتخذ الجهود الرئيسية بدعم الجيش الروسي"، أما وسائل الإعلام الروسية

    فتقوم بعمل مهم حيث تتحدث بصدق عما يحدث هناك وعن الضحايا بين المدنيين الذين يحاولون الدفاع عن بلادهم وأرضهم إلى جانب السلطات.

    يذكر أنه سبق وقامت وزارة العدل الأمريكية بإدراج قناة "آر.تي أمريكا" في قائمة الوكلاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في عام 1938.

    إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة "بي.بي.سي" البريطانية وشركة "سي.سي.تي.في" الصينية وقناة "فرانس 24" التليفزيونية الفرنسية وإذاعة "دويتشيه فيلليه" الألمانية.

    وبعد ذلك قامت السلطات الأمريكية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس الأمريكي. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة تحرير "آر.تي" مرغاريتا سيمونيان، بأن القناة كان أمامها خياران: إما الخضوع لطلب التسجيل أو رفع قضية جنائية ضدها. وأعربت سيمونيان عن تهانيها "لحرية التعبير الأمريكية ومن ما زال يثق بها."

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا الاتحادية, أخبار سوريا, الحرب على سوريا, وسائل الإعلام الروسية, نائب رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون تطوير الإعلام، ألكسندر مالكيفيتش, روسيا الاتحادية
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