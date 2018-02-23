بوتين يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو (فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بوضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في وسط موسكو، وذلك بمناسبة عيد "حماة الوطن" السنوي في روسيا.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين: روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها

وشارك في المناسبة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بالإضافة الى مشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال مناسبة "عيد حماة الوطن" أن روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها. وهنأ خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحاربين القدامى والجيش.