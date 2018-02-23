بوتين: الجيش القوي يحصن البلاد ويضمن تطورها المسقبلي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجيش القوي هو ضمانة لتطوير وتنمية البلاد، فمن خلال قوة الجيش يتم بناء علاقات على أسس الاحترام المتبادل بين الدول، وأي ضعف يصيب الدولة وجيشها سيجعلها عرضة للتهديدات الغير متوقعة. وجاء حديث بوتين خلال مراسم تقديم جوائز في الكرملين.

© Sputnik. Michael Klimentyev بوتين يشكر كل من شارك في العملية الروسية في سوريا

وقال بوتين " الجيش الروسي دائما يؤدي واجبه الوطني على أكمل وجه، وعندما يكون الجيش والقوات البحرية مكتملة ذاتيا ولوجستيا ومتحدة وقوية، هذه العوامل كلها ضمان لإستقرار البلد وأمنه وبالتالي ذلك يساعد على تطوير وتنمية البلاد سلميا".

وأضاف بوتين " لكن أي ضعف يصيب الجيش وقواته سيؤثر على البلاد ودورها على الساحة الدولية، وستظهر بعد ذلك المشاكل والتهديدات التي لم تكن متوقعة".

وأشار بوتين أن القوات المسلحة الروسية تطورت بشكل سريع، قائلا " "فى السنوات الاخيرة، اكتسبت القوات المسلحة الروسية ديناميكية جديدة للتنمية، وهى النوع الذى تحتاجه روسيا".