زاخاروفا تكشف تفاصيل العملية المشتركة مع الأرجنتين في قضية "الكوكايين"

صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأجهزة الأمنية الروسية جنبا إلى جنب مع نظيرتها الأرجنتينية أجرت عملية مشتركة لإيقاف توريد شحنة كبيرة من الكوكايين إلى السوق الأوروبية.

© Fotolia/ RioPatuca Images القبض على شبكة تهريب الكوكايين في موسكو بعد العثور على مخدرات في براد الموتى

وقالت "نتيجة للاجراءات المنجزة من الطرفين (الروسي والأرجنتيني) تم إلقاء القبض على المشتبه بهم من كلا البلدين، ويجري التحقيق معهم، وستحال القضية بعد ذلك الى المحكمة".

وأكدت أنه تم العثور على الشحنة جاهزة للشحن قبل عام ونصف فى أحد المباني المساعدة بالسفارة الروسية فى بوينس آيرس.

وأضافت "تعود الشحنة إلى موظف من الموظفين الفنيين في المؤسسة كان في رحلة عمل بموجب عقد عمل محدد المدة".

واختتمت قائلة إن "بعض الخبراء اعتقدوا أن هذه القضية سوف تلقي بظلالها على مهمتنا الدبلوماسية. ولكن على العكس تمام، نجاح هذه العملية تضمن الإجراءات الفعالة للسفير الروسي والموظفين الدبلوماسيين".