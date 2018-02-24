من المستحيل قهر حائز هذا السلاح

وأعلن فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية السابق، أن الجيش الروسي بدأ يتسلم صواريخ "سكِيف" و"تسِيرْكون".

يُذكر أن ما أعلنه الجنرال بونداريف أصاب الغرب بالصدمة، فمَن يملك مثل هذه الصواريخ فهو لا يُقهر.

وصاروخ "سكِيف" صاروخ عادي يشبه الصواريخ التي تطلقها الغواصات، لكنه لا يوضع في الغواصة وإنما يوضع داخل الحاوية الخاصة الملتصقة بقاع البحر. وتبتعد الحاوية لدى تلقي الأوامر من الشاطئ عن قاع البحر لتطلق الصاروخ عندما تكون المسافة بينها وبين سطح الماء 50 مترا.

ومن الواضح أن صاروخ "سكِيف" أفضل من الصواريخ المنطلقة من الغواصات. ذلك أن اكتشاف الغواصة أمر ممكن في حين من المستحيل اكتشاف الصاروخ المختبئ في قاع البحر. وفضلا عن ذلك فإن تدمير ما يتخبأ في قاع البحر أمر صعب بل غير ممكن حتى باسخدام السلاح النووي. وبالتالي فإن مَن يملك صاروخ "سكِيف" يقدر على القيام بردّ في حال تعرض إلى هجوم مباغت.

وبالنسبة لروسيا يمكن تخيُّل تعرضها إلى هجوم تشنه الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حاملات الطائرات. غير أن روسيا تملك سلاحا في غاية الفعالية لمكافحة حاملات الطائرات وهو صاروخ "تسِيرْكون".

ويصعد صاروخ "تسِيرْكون" بعد الانطلاق إلى ارتفاع يتراوح بين 40 و50 كيلومترا حيث تنخفض مقاومة الهواء إلى أدنى حد ما يتيح للصاروخ أن يقطع المسافة الفاصلة بينه والهدف خلال الدقائق المعدودة ليسقط أو بالأحرى ينقضّ على الهدف من الأعلى وهو ما يميز صاروخ "تسِيرْكون" عن الصواريخ الأخرى التي تطير أفقياً والتي يمكن لحاملة الطائرات أن تحمي نفسها منها متخفية وراء السفن المرافقة لها.

وعلاوة على ذلك يقوم جهاز الرادار الذي يحمله صاروخ "تسِيرْكون" باستكشاف الأهداف قبل أن يبدأ الصاروخ هجومه ليختار حاملة الطائرات، فيصيبها الصاروخ بدقة متناهية.