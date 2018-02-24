روسيا والبرتغال تبحثان مواضيع "الناتو" وأوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا

يصل وزير خارجية البرتغالي آوغستو سانتوس سيلفا غداً 25 شباط/فبراير إلى موسكو وسيعقد لقاءاً مع نظيره الروسي، سيرغى لافروف، يوم الاثنين القادم حيث سيتم بحث الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

© Sputnik. Anton Denisov روسيا ترسل طائرتي إطفاء حرائق إلى البرتغال

موسكو — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت: "البرتغال تعتبر واحدة من أهم الشركاء الأوروبيين لبلدنا، وتلتزم دائما بنهج متوازنة في سياستها الخارجية، وسيكون اللقاء جزءا هاما… لتقييم الحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو. ومن المقرر أيضا تبادل وجهات النظر حول الوضع ففي أوكرانيا وسوريا وليبيا وبعض القضايا الأفريقية".

هذا وأعلن السفير البرتغالي لدى روسيا، باولو فيسيو بينهيرو، في وقت سابق أن موسكو ولشبونة، تنسقان مواعيد لقاء محتمل بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغى لافروف والبرتغالي آوغستو سانتوس سيلفا.