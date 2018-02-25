اللجنة الأولمبية الدولية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس

أعلنت الناطقة باسم اللجنة الأولمبية الدولية للشؤون القانونية، نيكول هويفيرتس، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط، رفض اللجنة رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس بعد أن أقرت بوجود لديهم حالات انتهاك لقواعد المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

بيونغ تشانغ — سبوتنيك . وقالت هويفيرتس في جلسة للجنة الأولمبية الدولية:

تم انتهاك قواعد مكافحة المنشطات من قبل ألكسندر كروشيلنيتسكي، قبل ذلك وتم اختباره مرارا وتكرارا على المنشطات، وكانت جميع الاختبارات سلبية، وعندما تم التحقيق، لم يعترض الرياضي على النتائج، وتم إعادة الميداليات، وقد سمح التعاون من قبل الرياضي بتوزيع الميداليات خلال دورة الألعاب مباشرة.

وأضافت هويفيرتس: "وارتكبت الانتهاك الثاني ناديجدا سيرغييفا، وكان العديد من الاختبارات السابقة سلبية، ولم تطلب الرياضية فتح العينة "ب"، وغادرت القرية الأولمبية، واعترفت اللجنة أن هذه الحالات ليست منهجية ولا تظهر وجود نظام منشطات ".

يشار إلى أنه بذلك تكون اللجنة الأولمبية الدولية قضت على آمال الرياضيين الروس في السير خلف العلم الوطني في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ

ويشارك الروس في دورة الألعاب الشتوية كرياضيين مستقلين بسبب فرض عقوبة الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية بسبب مزاعم تفيد بوجود نظام ممنهج برعاية الدولية لتعاطي المنشطات.