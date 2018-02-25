منتخب روسيا لهوكي الجليد يحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ

توج المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية في مسابقة الهوكي على الجليد ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، عقب فوزه اليوم الأحد، 25 فبراير/شباط، على نظيره الألماني 4-3.

© Sputnik. Alexey Filippov روسيا إلى نهائي الهوكي على الجليد بعد فوزها على التشيك في الأولمبياد الشتوي

القاهرة- سبوتنيك . وفاز الفريق الروسي على الألماني بعد لعب وقت إضافي، إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة والفريقان متعادلان 3-3.

وشهد حفل التتويج وضع النشيد الوطني الروسي مع رفع العلم الأولمبي بدل العلم الروسي، وقد تفاعل الاعبين والجمهور الروسي بالنشيد الوطني بالرغم من العقوبات المفروضة على فريق روسيا من قبل الاتحاد الدولي.

كما حصل اللاعب الروسي ايليا كفالشوك على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكانت بعثة روسيا، أحرزت الثلاثاء، 13 فبراير/شباط، الميدالية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالية في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، بفوز الرياضيان الروسيان أناستاسيا بريزغالوفا وألكسندر كروشيلنيتسكي ببرونزية الكيرلنغ للزوجي — المختلط في أولمبياد بيونغ تشانغ، لتكون بذلك هذه أول ميدالية أولمبية في تاريخ الكيرلنغ الروسي والميدالية الثالثة للفريق الوطني الروسي في دورة الألعاب الأولمبية 2018.