الدفاع الروسية: انضمام 17 مركزا سكنيا في محافظة حماة لنظام الهدنة في سوريا

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن "الجانب الروسي رصد 18 حالة خرق للهدنة في سوريا".
وبحسب البيان: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 في محافظات حلب (2) واللاذقية (4) ودمشق (12)، فيما رصد الجانب التركي 4 خروقات أحدها في إدلب و3 خروقات في دمشق".
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، أمس السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا. وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".
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