ريابكوف: روسيا قلقة من التهديدات باستخدام القوة ضد دمشق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا قلقة للغاية من التهديدات التي تصدر حول احتمال استخدام القوة ضد دمشق، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع مضمون القرار 2401 لمجلس الأمن.

© AFP 2018/ Shawn Thew روسيا تصف تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن "فشل أستانا" حول سوريا بالمتناقضة

موسكو-. وقال ريابكوف للصحفيين: "في سياق قرار 2401 بالنسبة لنا أهم شيء أنه يتضمن دعوة للأطراف السورية للعمل المكثف لإيجاد الحلول الضرورية. ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأنه في ظل زيادة الخطاب ضد دمشق والخطاب المناهض للروس الذي يصدر في واشنطن، فإن التهديدات باستعمال القوة تسمع مرة أخرى، وهذا أمر غير قانوني وغير مشروع".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت، مساء أمس السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في مناطق سوريا كافة. وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجراء الإجلاء الطبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".