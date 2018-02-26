موسكو قلقة من استخدام واشنطن العقوبات بعد ظهور آفاق التسوية بين سيئول وبيونغ يانغ

وأشار ريابكوف إلى أن "العقوبات الأميركية التي تم الإعلان عنها تبعث القلق ومزعجة".
وأضاف نائب وزير الخارجية: "ضمن هذه الأمور ما يتعلق بالتدابير الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة، بشأن تفتيش ما يسمى بالبضائع المشبوهة، مما يتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بالصيغ الجماعية بما في ذلك ما يسمى بمبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث نشارك أيضا".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عن عقوبات هي "الأقسى على الإطلاق" التي تفرض على كوريا الشمالية، عبر استهداف أصول نقل بحري تابعة لبيونغ يانغ. مهدداً "بمرحلة ثانية" قد تكون "مؤسفة جدا جدا بالنسبة للعالم"، ما لم تجد الخطوات نفعا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)