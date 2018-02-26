وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان في موسكو زيارة ماكرون وأزمات سوريا وكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، سيبحث خلال محادثاته المرتقبة مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، سير التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى روسيا في أيار/ مايو المقبل.

© Sputnik. Alex Pantsikov ماكرون يرغب في زيارة روسيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط: "سيتطرق الوزيران خلال المحادثات المرتقبة غدا الثلاثاء، لمسائل التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى روسيا في مايو من العام الجاري".

وأضافت الخارجية أن الوزيرين سيبحثان خلال محادثاتهما، أبرز القضايا الدولية الراهنة.

وأفاد البيان في هذا الصدد: "من القضايا الدولية سيولى الاهتمام لتسوية الأزمة السورية، وتطورات الوضع في أوكرانيا، والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية والتعاون الروسي الفرنسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن، أخيراً، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل الدعوة الموجهة له لزيارة روسيا، وعلى وجه الخصوص للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.