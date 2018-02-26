وزير النقل الروسي يكشف سبب تأجيل بدء الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إن بدء الرحلات الجوية بين روسيا ومصر يتأجل بسبب عدم وجود اتفاقيات لشركات الطيران حول الخدمات الأرضية.

© AP Photo/ Thomas Ranner "مصر للطيران" لم تبلغ روسيا حول خطط بدء رحلات بين القاهرة وموسكو هذا الشهر

موسكو- سبوتنيك . وقال الوزير الروسي، اليوم الاثنين، 26 فبراير/شباط: "على مستوى الاتفاقيات، يجب توقيع العقود اللازمة حول تقديم الخدمات الأرضية. الشركات [آيروفلوت ومصر للطيران] لم تنهيا هذا العمل بعد. بمجرد أن يتم ذلك، ستمنح هيئة الطيران الروسية التصاريح التقنية. لا توجد أي قيود قانونية".

وكان مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران"، أعلن يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، أنه تم تأجيل استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى أول شهر أبريل/نيسان المقبل. وقال إن الشركة، لأسباب تتعلق بنسب إشغال الرحلات، قررت تأجيل تنظيم الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو، لمدة شهر آخر.