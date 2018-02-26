بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الغوطة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مشاورات عاجلة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث خلالها معهم الأوضاع في الغوطة الشرقية، حيث تستمر استفزازات الإرهابيين في سوريا.

© AP Photo/ Gregorio Borgia وزير خارجية قطر لـ"سبوتنيك": ندعو لحشد المجتمع الدولي لاستقرار الوضع في الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين "جرى بحث الأوضاع في الغوطة الشرقية . وتم التركيز على القلق الكبير من استمرار تصرفات الإرهابيين الاستفزازية… والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401 المتخذ مؤخرا".

وأوضح بيسكوف "خلال الاجتماع، جرى التطرق للقضايا الملحة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي المحلى". وأشار "في هذا السياق، كان هناك حديث عن التدابير الوقائية لحماية السكان والبنية التحتية الاجتماعية من الفيضانات والحرائق الطبيعية".

هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.

وفي الوقت نفسه، لن ينطبق نظام وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" و"القاعدة"، وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.