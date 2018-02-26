بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الغوطة الشرقية

وأوضح بيسكوف "خلال الاجتماع، جرى التطرق للقضايا الملحة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي المحلى". وأشار "في هذا السياق، كان هناك حديث عن التدابير الوقائية لحماية السكان والبنية التحتية الاجتماعية من الفيضانات والحرائق الطبيعية".
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.
وفي الوقت نفسه، لن ينطبق نظام وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" و"القاعدة"، وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.
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