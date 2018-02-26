منظومة "توبول-إم" تتجه إلى موسكو

وأعرب نائب قائد فوج الصواريخ أوليغ غلازونوف عن ثقته تقديم الفوج أفضل ما عنده وإظهار مثال يحتذى به في تنفيذ المهام ذات الأهمية الوطنية خلال التحضير للعرض وأثناء العرض نفسه.
وسيقطع الجنود مسافة 400 كم للوصول إلى حقل ألابينو، بالقرب من موسكو، حيث ستجري الاستعدادات للعرض.
وقد أصبحت كتيبة الصواريخ في تيكوفسك الأولى في القوات الصاروخية الاستراتيجية التي يتم إعادة تسليحها بأنظمة الصواريخ الحديثة "يارس" و"توبول-إم". وتشارك هذه الوحدة العسكرية في عرض النصر في الساحة الحمراء للمرة العاشرة منذ عام 2008.
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