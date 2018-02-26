مركز المصالحة الروسي: الوضع في الغوطة الشرقية مستمر في التدهور بغض النظر عن قرار الهدنة

أعلن مركز المصالحة الروسي استمرار تدهور الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا، رغم قرار الهدنة لمدة 30 يوما.

© AFP 2018/ Amer Almohibany مجلة: هذا ما يحدث بعد انتهاء الحرب في سوريا

موسكو — سبوتنيك . قال مركز المصالحة الروسي اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط إن المسلحين في الغوطة الشرقية يحتجزون مئات الرهائن بينهم نساء وأطفال وإنهم منعوا السكان من الخروج.

وأضاف المركز أن مسحلي "جيش الإسلام" واصلوا قصفهم على دمشق رغم قرار الهدنة الأممي.

وحسب المركز أطلق المسلحون 228 قذيفة فقط خلال أسبوع من الغوطة الشرقية نحو دمشق، وأسفر ذلك عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 50.

وأعلن مركز المصالحة الروسي فتح ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية، كما دعا المركز المسلحين في الغوطة إلى تفكيك الألغام من أجل الممر الإنساني.