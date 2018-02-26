روسيا تجذب عددا أكبر من السياح المسلمين

صرح رئيس هيئة السياحة الروسية "روس توريزم"، أوليغ سافونوف، اليوم الإثنين، بأن روسيا، التي تأخذ في عين الاعتبار التقاليد الإسلامية، ستصبح في المستقبل مقصدا سياحيا جذابا بالنسبة إلى سياح الدول الإسلامية.

© Sputnik. Ahmed Badr مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت

موسكو — سبوتنيك . وقال سافونوف للصحفيين "الدول الإسلامية من بين الأسواق الواعدة في مجال تنمية السياحة في بلادنا، إن الجيل الحالي للمسلمين يسافر بنشاط في جميع أنحاء العالم، ووفقا لتوقعات الخبراء، بحلول عام 2020، سيرتفع عدد أتباع الدين الإسلامي الذين يسافرون إلى الخارج للسياحة، إلى 156 مليون سائح، بحيث يصل حجم سوق السياحة الإسلامية إلى 200 مليار دولار".

ويذكر أنه وفقا للبيانات الأولية لهيئة "روس توريزم"، زار روسيا في عام 2017، نحو 9.5 مليون سائح من الدول الإسلامية.

وكانت روسيا قد صعدت في عام 2017 بـ5 نقاط ضمن "المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية" الصادر عن "ماستركارد" و"كريسنت ريتنغ"، واحتلت المرتبة الـ 44 فيه من بين 130 مرتبة ضمن هذا المؤشر، متفوقة على الصين في المرتبة 45 وكندا —49، سويسرا —55 والسويد —69، والنرويج — 73 وغيرها من البلدان السياحية.