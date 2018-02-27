وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الإدارية، فلاديمير بوليتايف، أن وفدا من مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في الفترة من 4 إلى 8 مارس/ آذار المقبل.