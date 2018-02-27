تلبية الطلب على منظومات الدفاع الجوي: إنتاج "إس-500"

كشف دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن روسيا بدأت تنتج منظومة جديدة متطورة للدفاع الجوي من نوع "إس-500".

© Sputnik. Michail Mokrushin "إس-500" تصد ضربة كونية خاطفة أمريكية

وقال دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري إن إنتاج منظومات الدفاع الجوي في روسيا يزداد لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وشهدت مدينتان روسيتان — كيروف ونيجني نوفغورود — أخيرا تشييد مصنعين جديدين لإنتاج منظومات الدفاع الجوي.

وذكر نائب رئيس الحكومة الروسية أن المصنع المقام في مدينة كيريوف يستطيع أن ينتج آلاف صواريخ الدفاع الجوي في السنة.

أما المصنع المقام في مدينة نيجني نوفغورود فقد باشر العمل في صنع منظومات "إس-500" بالإضافة إلى منظومات "إس-400".

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن منظومات الدفاع الجوي التي ينتجها المصنع المقام في مدينة نيجني نوفغورود تطلق صواريخها الاعتراضية من المنصات الموضوعة على السيارات أو شبه المقطورات ذات العجلات.

وتعتبر منظومة "إس-500" بديلاً متطوراً لـ"إس-400".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن أن القوات ستبدأ تتسلم منظومات "إس-500" خلال عام 2020.

يجدر بالذكر أن منظومة "إس-400" تستطيع تدمير الطائرة المهاجمة التي تبعد 400 كيلومتر عنها، وتستطيع أن تصيب الصاروخ المهاجم الذي يبعد 50 كيلومترا عنها.