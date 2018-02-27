السفير الأمريكي في روسيا: العلاقات الروسية الأمريكية غير ثابتة

صرح السفير الأميركي في موسكو، جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، بأن المشاكل في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ستكون دائماً، ولذلك يجب أن يتم حلها بشكل تدريجي.

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV السفير الأمريكي السابق لدى روسيا يأمل في انتهاء "الحرب الدبلوماسية" بين موسكو وواشنطن

قازان –. وقال هانتسمان خلال لقائه طلبة وأساتذة جامعات قازان: "المشاكل في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستكون دائماً، ولذلك يجب أن يتم حلها بشكل تدريجي. ولكن علينا أن نتذكر ضرورة عدم التراجع في تطوير العلاقات في مجال الأعمال وفي مجال الاستثمارات وفي الحفاظ على العلاقات بين الناس العاديين.

يذكر أن السفير الأميركي جون هانتسمان كان قد وصل، مساء يوم الأحد 25 شباط/فبراير، إلى مدينة قازان، في أول زيارة له إلى عاصمة جمهورية تتارستان تستمر يومين. والتقى السفير الأميركي مع رئيس جمهورية تتارستان روستام مينيهانوف، ونافش معه المسائل المتعلقة بالتعاون في ضوء العلاقات الروسية الأميركية الحالية. وشرح مينيهانوف للسفير الأميركي حالة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للإقليم وأبرز المشاريع الاستثمارية التي يجري إنجازها في الجمهورية.

ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر إحدى أكبر خمس دول أجنبية من حيث استثماراتها في اقتصاد تتارستان. وهناك عدد من الشركات الأميركية تعمل في هذه الجمهورية، مثل "فورد" و"زي.إم" وشركة "كاماز" المشتركة وغيرها من الشركات.

وتنتهي زيارة السفير الأميركي جون هانتسمان إلي مدينة قازان، اليوم الثلاثاء 27 شباط/فبراير.