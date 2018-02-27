مركز المصالحة الروسي يضمن الأمن للمدنيين الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية

وأضاف: "على الرغم من الاستفزازات، فإن القوات الحكومية السورية أوقفت إطلاق النار من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ولم ترد على القصف، ملتزمين بنظام الهدوء. كما يكفل المركز الروسي للمصالحة الأمن لجميع المدنيين والمرضى والجرحى على استعداد لمغادرة الغوطة الشرقية ويدعو الجماعات المسلحة إلى وقف إطلاق النار وعدم الحيلولة دون إجلاء السكان".
وأشار إلى أن "المسلحين الناشطين في الغوطة الشرقية مثل "جبهة النصرة" و"جيش الاسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" وغيرها يعرقلون المدنيين من الخروج من منطقة العمليات القتالية، بمن في فيهم الشيوخ والنساء والأطفال ويحتجزونهم كرهائن".
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