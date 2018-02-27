بالفيديو... المشاهد الأولى لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية

أظهر مقطع فيديو المشاهد الأولى لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن الذي وفره مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وأعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين، أن المركز يضمن الخروج الآمن للمدنيين من الغوطة الشرقية.

ودعا الناطق باسم المركز المسلحين إلى عدم إعاقة عملية الخروج، مضيفا أن القصف يتواصل تجاه دمشق من الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

ويعرقل المسلحون في الغوطة الشرقية خروج المدنيين من مناطق القتال.

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده مستمرة في العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية.