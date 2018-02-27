لافروف: نأمل من الجهات التي لها تأثير على الجماعات المسلحة إقناعها بالالتزام بالهدنة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن يعمل كل من يؤثر على المعارضة السورية على إقناعها بتنفيذ قرار الهدنة في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Alexey Filippov فرنسا تدعو لوضع آلية مراقبة على وقف إطلاق النار في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط: "نود أن نعرب عن أملنا، بأن أولئك اللذين يؤثرون على المعارضين المستمرين حسب شهادة الأمم المتحدة بقصف دمشق، بأن يتحملوا المسؤولية على عاتقهم، لأن يرضوا بضرورة تنفيذ شروط مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "لا نتفق مع رأي فصيل جيش الإسلام بأن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير لا يسمح بإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية"، مؤكداً أن ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية سيستخدم أيضاً في تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال: "إنه من الضروري تأمين وصول المساعدات الانسانية إلى الرقة ولمخيم الركبان في سوريا".

وكان الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين، أعلن أن مركز المصالحة يضمن الأمن للمدنيين الراغبين بمغادرة الغوطة الشرقية ويدعو المسلحين إلى عدم إعاقة عملية الإجلاء.

وأشار إلى أن "المسلحين الناشطين في الغوطة الشرقية مثل "جبهة النصرة" و"جيش الاسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" وغيرها يعرقلون المدنيين من الخروج من منطقة العمليات القتالية، بمن في فيهم الشيوخ والنساء والأطفال ويحتجزونهم كرهائن".



