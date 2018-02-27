لافروف: نأمل من الجهات التي لها تأثير على الجماعات المسلحة إقناعها بالالتزام بالهدنة

وأضاف: "لا نتفق مع رأي فصيل جيش الإسلام بأن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير لا يسمح بإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية"، مؤكداً أن ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية سيستخدم أيضاً في تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال: "إنه من الضروري تأمين وصول المساعدات الانسانية إلى الرقة ولمخيم الركبان في سوريا".
وكان الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين، أعلن أن مركز المصالحة يضمن الأمن للمدنيين الراغبين بمغادرة الغوطة الشرقية ويدعو المسلحين إلى عدم إعاقة عملية الإجلاء.
وأشار إلى أن "المسلحين الناشطين في الغوطة الشرقية مثل "جبهة النصرة" و"جيش الاسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" وغيرها يعرقلون المدنيين من الخروج من منطقة العمليات القتالية، بمن في فيهم الشيوخ والنساء والأطفال ويحتجزونهم كرهائن".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)