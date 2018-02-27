كيف تستعد المطاعم العربية في روسيا لاستقبال المشجعين

تنتظر روسيا بمناسبة استضافتها بطولة كأس العالم لعام 2018 زيارة مشجعين من كافة أنحاء العالم ومن ضمنهم مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما وجود 4 فرق عربية مشاركة هي السعودية ومصر والمغرب وتونس.

سبوتنيك. وستقام المباريات في الفترة الممتدة من 14 يونيو/ حزيران ولغاية 15 يوليو/ تموز، في 11 مدينة روسية وهي موسكو، وسان بطرسبورغ، كالينينغراد، نيجني نوفغورود، قازان، سامارا، فولغوغراد، سارنسك، روستوف نا دونو، سوتشي، يكاترينبورغ.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الكرة الساحرة المستديرة حيث تتوقع سلطات موسكو تدفق أكثر من 21 مليون سائح إلى العاصمة الروسية هذا العام، منهم مليون شخص من مشجعي كرة القدم، حسبما أعلنه رئيس دائرة الفنادق بوزارة الرياضة والسياحة الروسية.

وسيتمكن المشجعون العرب من التعرف على حضارة روسيا وفنها المعماري إضافة إلى مطبخها الذي يتميز بأطباقه المتنوعة. ولكن لمحبي المطبخ الشرقي ولكي لا يشعر المشجع العربي بنوع من الغربة خلال زيارته إلى روسيا، سنسلط الضوء على بعض المطاعم الشرقية والعربية التي تقدم الأكل الحلال، منها السورية واللبنانية.

© flickr.com/ Izzeddeen Al Karajeh أكلة الكبسة

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوار خاصا مع مديرين في مطعمين عربيين في موسكو ليخبرونا عن أهم ما يميز هذا النوع من المطاعم ومدى جاهزيتهم لاستقبال المشجع العربي.

يقول زياد الحلبي، وهو مدير أحد المطاعم العربية والذي يتوضع في مركز العاصمة الروسية: تكاد لا تخلو مدينة في روسيا من المطاعم العربية، وبكل تأكيد في موسكو الكثير منها. وبدء انتشار المطاعم العربية في موسكو مع بداية التسعينات، وأنا أعمل كمدير لهذا المطعم منذ حوالي 6 أعوام. أعتقد أن ما يميزنا عن باقي المطاعم العربية هو أن المواد الغذائية الأساسية نقوم باستيرادها مباشرة من لبنان وسوريا، ولذلك عندما تتذوقون الوجبات في مطعمنا ستشعرون بأن الطعام محضر في المنزل كما أن الوجبة مشبع. ليس فقط الطعام هنا شرقي، حيث أن أجواء المطعم بشكل عام ذات طابع شرقي من ناحية الديكور والموسيقى وحتى الرقص الشرقي. طاقم العمل معظمه من الدول العربية وبالتالي يمكن القول أننا نوفر فرص عمل لابناء عالمنا العربي.

ويضيف زياد بأن سلسلة المطاعم التي يديرها تتميز بالصالات الكبيرة التي تسمح باستقبال عدد كبير من المشجعين كمان يوجد في كل صالة شاشات عرض تسمح بمتابعة المباريات في حال لم يتمكن المشجع من شراء تذكرة. أما بالنسبة لأوقات الدوام فهو يعمل حتى ساعات الصباح الباكر الأمر الذي لا يتوفر في معظم المطاعم الروسية.

© flickr.com/ Rain Rabbit فلافل

أما طارق الشاذلي، مدير مطعم عربي آخر غير بعيد عن الساحة الحمراء، يقول إن المطعم الذي يديره يتميز بأنه يقدم أكثر من مطبخ، حيث يقدم إضافة إلى المأكولات العربية، مأكولات من المطبخ الجورجي والروسي ويتميز بالتصميم الحديث والأسعار المناسبة وأيضا بالخصومات الخاصة للعرب.

ويردف طارق قائلا: أن ما يمكن ألا يقلق المشجع بشأنه هو المكان الذي يتوضع فيه المطعم إذ أنه ملاصق لأهم المعالم السياحية في المدينة كما أن الأكل الذي يقدم فيه هو أكل حلال.