مفتي موسكو يقدم نصائح للمسلمين الذين سيحضرون مونديال 2018

قدم الشيخ إيلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي المدينة، نصائح للمسلمين الذين سيحضرون مونديال روسيا 2018.

© AFP 2018/ BULENT KILIC مفتي موسكو: المسلمون الروس يعتزمون المساعدة في فتح مدرسة للاجئين السوريين بلبنان

وقال علاء الدينوف في حوار خاص مع راديو "سبوتنيك" إن "روسيا بلد رائع وجميل وننتظركم فيها".

وتابع "(…) لكن عندما تأتون إلينا لا تنسوا أنكم سفراء لبلادكم ولدينكم لأن الناس ستنظر إلى أشكالكم وتعاملاتكم لأننا مسلمون ويجب أن نفتخر بذلك ليس بالكلام ولا بالخطب فقط ولكن بالسلوك والأفعال".

وأكد علاء الدينوف على أن تكلفة الإقامة في روسيا أثناء المونديال كبيرة، "لذلك سنحاول أن نساعد في هذا الأمر فعندنا أماكن يمكن أن نستقبل فيها أعداد محدودة وبتكاليف رمزية بالتنسيق مع وكالة "سبوتنيك" على سبيل المثال أو عبر السفارات حتى نتأكد من أن هؤلاء لن يثيروا المشاكل".

ويزور الشيخ إيلدار علاء الدينوف مفتي موسكو، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي المدينة، القاهرة حاليا للمشاركة في مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية حول صناعة الإرهاب والتطرف ومواجهته.