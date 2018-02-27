شاهد... ظهور صاروخ "يارس" العابر للقارت في شوارع موسكو

ووصلت المعدات العسكرية إلى العاصمة قادمة من منطقة إيفانوفا للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة ذكرى يوم النصر في 9 أيار/ مايو في الساحة الحمراء. كما انطلقت 26 شباط/ فبراير 3 منظومات إطلاق من أفواج الصواريخ الاستراتيجية وسيارات دعم فني قاطعة مسافة 400 كم لتصل إلى موسكو، وكانت ترافقها طواقم من الشرطة العسكرية والمدنية.

يذكر أن صاروخ "يارس" يعتبر صاروخا استراتيجيا عابرا للقارات، جاء بمثابة تطوير لفئة الصواريخ الاستراتيجية "توبول" المشهورة. وهناك نوعان من هذه الصواريخ: أحدهما يجري إطلاقه من تحت الأرض من بئر خاص بالصواريخ الاستراتيجية. أما النوع الثاني فيجري نقله وإطلاقه من قواعد متحركة.

كما يشار إلى أن روسيا طورت هذا النوع من الصواريخ البالستية في معهد موسكو للهندسة للحرارية، وتم استخدام تكنولوجية وتقنيات "توبول-إم" الصاروخية لصناعة صواريخ ممائلة ومشابهة له.