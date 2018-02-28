ريابكوف: تهديدات واشنطن بعقوبات جديدة ضد موسكو تعكس عجزها وعدم قدرتها على تحسين العلاقات

واعتبر ريابكوف أن الحشو الإعلامي الأخير عن "قضية الكوكايين" يهدف لتشويه العلاقة بين روسيا والأرجنتين. وقال: "تحضير وابتكار تفاصيل الوضع يعمل عليها أشخاص شحنوا منذ البداية على السعي وراء السلبية وخلق الخرافات، هذا العمل يهدف لتشويه التعاون البناء وغير المسبوق الذي جعل من الممكن الكشف عن ظروف هذه القضية الرنانة".
وأضاف: "الحشو الإعلامي الذي شاهدناه أخيرا لا صلة له بالواقع… بأن الزملاء الأرجنتينيين والهيئات الأمنية بدأوا العمل في البداية ومن ثم انضم الجانب الروسي. في الحقيقة كل هذا تم عكس ذلك تماما".
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