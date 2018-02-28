ريابكوف: تهديدات واشنطن بعقوبات جديدة ضد موسكو تعكس عجزها وعدم قدرتها على تحسين العلاقات

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تهديدات واشنطن بعقوبات جديدة ضد موسكو يعكس عجزها وعدم قدرتها على تحسين العلاقات مع روسيا.

© AFP 2018/ Timothy A. Clary سفير روسيا في لندن: موسكو غير راضية عن تصريحات وزير الخارجية البريطاني

وقال ريابكوف: "نرى أن جميع هذه التهديدات من الجانب الأمريكي تعكس تزايد العجز وعدم قدرة الإدارة الأمريكية القيام بما قد يساعد، لا أريد القول يساعد على تحسين العلاقات، بل يساعد على إعادة النظر في الوضع".

واعتبر ريابكوف أن الحشو الإعلامي الأخير عن "قضية الكوكايين" يهدف لتشويه العلاقة بين روسيا والأرجنتين. وقال: "تحضير وابتكار تفاصيل الوضع يعمل عليها أشخاص شحنوا منذ البداية على السعي وراء السلبية وخلق الخرافات، هذا العمل يهدف لتشويه التعاون البناء وغير المسبوق الذي جعل من الممكن الكشف عن ظروف هذه القضية الرنانة".

وأضاف: "الحشو الإعلامي الذي شاهدناه أخيرا لا صلة له بالواقع… بأن الزملاء الأرجنتينيين والهيئات الأمنية بدأوا العمل في البداية ومن ثم انضم الجانب الروسي. في الحقيقة كل هذا تم عكس ذلك تماما".