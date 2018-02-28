بيسكوف: استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية تمنع تهدئة الأوضاع

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية، تمنع تهدئة الأوضاع حتى الآن بالطريقة المناسبة.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: مدة الهدنة في الغوطة تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "تقوم روسيا، تنفيذا للقرار الصادر مؤخرا بكل ما يمكن لتوفير الهدنة الإنسانية، ولتحريك الأوضاع في الغوطة الشرقية. لكن الاستفزازات المستمرة من جانب الإرهابيين، للأسف، لا تمنح الفرصة بالشكل المناسب لتسوية هذا الوضع".

وأضاف بيسكوف: "على كل حال، القيادة السورية وروسيا الاتحادية، مستمرة بسعيها لتوفير الظروف الإنسانية اللازمة".

وأكد بيسكوف، أن بلاده مستمرة في العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية.

وأشار إلى أن "روسيا تعمل وستستمر بالعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالغوطة الشرقية".

كما أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أسفه لتجاهل شركاء روسيا التجاوزات التي يقوم بها الإرهابيون في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن مدة الهدنة الإنسانية تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية.