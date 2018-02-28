بيسكوف: استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية تمنع تهدئة الأوضاع

وأضاف بيسكوف: "على كل حال، القيادة السورية وروسيا الاتحادية، مستمرة بسعيها لتوفير الظروف الإنسانية اللازمة".
وأكد بيسكوف، أن بلاده مستمرة في العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية.
وأشار إلى أن "روسيا تعمل وستستمر بالعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالغوطة الشرقية".
كما أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أسفه لتجاهل شركاء روسيا التجاوزات التي يقوم بها الإرهابيون في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن مدة الهدنة الإنسانية تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية.
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