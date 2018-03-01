غازبروم: رفض مطالب "نافطوغاز" برفع رسوم نقل الغاز من روسيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان:

استنادا إلى نتائج الإجراءات رفضت محكمة التحكيم مطالب "نافطوغاز" حول رفع رسوم نقل الغاز وبخصوص تغيير العقد، وفقا للقوانين الأوكرانية، كما قرر التحكيم، أنه لا تسري على العقد أحكام قانون مكافحة الاحتكار الأوروبي والأوكراني.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، قد كشف في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، الثلاثاء الماضي، تفاصيل الوفد برئاسة الوزير إبراهيم الجعفري، والاتفاقيات التي يحملها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح محجوب، قائلا: "كما تعلمين، أن الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا، عقدت في بغداد عام 2016، وكان من المحدد أن تجتمع اللجنة بدورتها السابعة في العاصمة العراقية، سنة 2017، لكن حالت بعض الظروف دون انعقادها".