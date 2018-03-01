مركز المصالحة الروسي: المسلحون يهاجمون القوات السورية في الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الخميس، 1 مارس/آذار، أن المسلحين هاجموا القوات السورية الحكومية ثلاث مرات خلال فترة الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وأن جميع الهجمات تم صدها.

© AP Photo/ Save the Children الدفاع الروسية: سكان الغوطة يطالبون المنظمات الإنسانية السورية المساعدة للخروج من المنطقة

موسكو — سبوتنيك . وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "رغم أن الأوضاع في الغوطة الشرقية مازالت متوترة، دخلت اليوم في الساعة 9 صباحاً "الهدنة الإنسانية" الثالثة حيز التنفيذ. وفي فترة نفاذها، من الساعة 10:10 وحتى 11:30، حاول مقاتلو الجماعات المسلحة غير القانونية ثلاث مرات، مهاجمة الممر الإنساني لمخيم الوافدين من الغوطة الشرقية ، من مناطق حرستا الشرقية، وغرب الريحانة والأطراف الشمالية للشوفانية. تم صد كل الهجمات بنجاح من قبل القوات الحكومية".

وأضاف الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن "الإرهابيين حتى الآن لا يسمحون بخروج السكان المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، بتهديدهم بالقتل، ويجبروهم على البقاء في منازلهم".

وقال: "هناك حالات يوجه فيها السكان المحليون نداء إلى المسلحين يطالبون بإطلاق سراحهم من الغوطة الشرقية مقابل المال، لكنهم يرفضون. ويقوم أفراد الجماعات المسلحة غير المشروعة بالاستيلاء على السيارات الشخصية للسكان واستخدامها لأغراضهم الخاصة. ويحظرون عليهم استخدام أجهزة الراديو والتليفزيونات والهواتف الخلوية".