بوتين: لن يستطيع أحد كبح جماحنا

كما تحدث عن الترسانة والأسلحة النووية التي تملكها روسيا، حيث اعتبر أي اعتداء على روسيا وحلفائها سيعتبر هجوما نوويا وبالتالي سيكون الرد فوريا.
وأضاف بأن مبادىء وعقيدة الجيش الروسي لم تتغير، حيث تحتفظ روسيا بحق الرد واستخدام الأسلحة النووية فقط في حال استخدمت هذه الأسلحة ضدها أو ضد حلفائها.
وتابع قائلا بأن الرد سيكون سريعا وفوريا مع العواقب التي تترتب على ذلك، وأضاف بأن تنامي القوة العسكرية لروسيا يعتبر ضمانا للحفاظ على السلام.
كما تحدث بوتين عن تطوير منظومة صواريخ جديدة أسرع من الصوت باسم "كينجال" (الخنجر)
Путин: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас".— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١ مارس، ٢٠١٨
Посмотреть тоже нелишне pic.twitter.com/AXyePQrhvg
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