بوتين يكشف عن مجموعة هجومية بحرية أمريكية على مقربة من الأراضي الروسية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية إن المجموعة البحرية الأمريكية لنظام الدفاع الصاروخي تضم خمس طرادات و30 مدمرة منتشرة بالقرب من الحدود الروسية.

© Sputnik. Mikhael Klimentiev بوتين: لن يستطيع أحد كبح جماحنا

وأضاف: "تعمل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ألاسكا وكاليفورنيا، ونتيجة لتوسع الناتو انتشرت هذه المنظومة في أوروبا الشرقية، حيث تم إنشاؤها في رومانيا بينما ينتهي نشرها في بولندا، كما يتم التخطيط لنشرها في اليابان وكوريا الجنوبية".

وأعلن أن "منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية تضم مجموعة بحرية: خمسة طرادات و30 مدمرة منتشرة على مقربة من الأراضي الروسية، وأنا لا أبالغ أبدا…".

ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه خطاباً سنويا إلى الجمعية الاتحادية حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية. ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب. ويشمل الخطاب الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.