نفاقات "كبح جماح العنف في أوروبا" تثير استغراب روسيا

قال مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، إن مجلس الأمن الروسي مستغرب من تخصيص 6.5 مليار دولار من الميزانية العسكرية الأمريكية "لكبح جماح العنف في أوروبا".

قال فينيديكتوف في مقابلة مع وكالتنا "سبوتنيك" إنه "من بين العديد من الأشياء، فإن النفقات "لكبح جماح العنف في أوروبا" تثير الاستغراب، حيث يتم تخصيص ما يصل إلى 6.5 مليار دولار، فضلا عن تمويل بعض جماعات "المعارضة المعتدلة" في سوريا".

ووفقا له إن الولايات المتحدة تتعتزم أيضا مواصلة تعزيز القدرات القتالية وتجهيز قوات الأمن الأوكرانية.

وقدمت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس مشروع ميزانية للسنة المالية 2019، التي تبدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ووفقا للوثيقة، فقد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو 700 مليار دولار لتغطية النفقات العسكرية.