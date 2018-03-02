بوتين: اختبارات الأسلحة الجديدة نجحت وبعضها جاهز للاستخدام

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 2 مارس/أذار، بأن اختبارات الأسلحة الجديدة المقدمة للبرلمان جرت بنجاح، وأن بعضها يحتاج إلى تعديل والبعض الآخر متاح بالفعل للجيش وجاهز للاستخدام.

© Sputnik. Mikhael Klimentiev بوتين: لن يستطيع أحد كبح جماحنا

وقال بوتين في مقابلة مع صحفي: "إن بي سي" ميغين كيلي، ردا على سؤال، ما إذا كانت هذه الأسلحة رسومات حاسوبية، كما يعتقد بعض الخبراء:

جميعها اختبرت بنجاح (أي الأسلحة)، مشيرا إلى أنها في مراحل مختلفة من الجاهزية، بعضها لا تزال بحاجة إلى تحسين، والبعض الآخر متاحة للخدمة بالفعل وجاهزة للاستخدام.

وكان بوتين قد أعلن خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، أمس الخميس 1 آذار/ مارس، عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012.

وقال بوتين إن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3.7 مرات. إذ تم اعتماد أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية، بينها 80 صاروخا بالستيا جديدا و102 صاروخ بالستي للغواصات و3 غواصات استراتيجية من مشروع "بوري".

وأضاف بوتين أن روسيا تصنع منظومات أسلحة استراتيجية غير بالستية، تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها.