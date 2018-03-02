روسيا توجه دعوة للمواطنين الأمريكيين بشأن أسلحتها الجديدة (صور+فيديو)

وجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة للمواطنين الأمريكيين للمشاركة في اختيار أسماء للأسلحة الروسية الجديدة.

وجهت السفارة الروسية على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الدعوة للمواطنين الأمريكيين للمشاركة في اختيار أسماء للأسلحة الجديدة المتطورة،

التي تم استعراضها أثناء إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته يوم أمس أمام الجمعية الفيدرالية.

التغريدة التي حملت عنوان "شارك في المسابقة التي أعلنها فلاديمير بوتين"، تضمنت 3 صور للأسلحة الجديدة التي تم عرضها.

Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry

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➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI

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Follow @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/3itKQ35bxq — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) ١ مارس، ٢٠١٨

وقال الرئيس الروسي أثناء إلقاء كلمته إنه لم يتم اعتماد تسمية جديدة لهذه الأسلحة ويمكنكم إرسال مقتراحاتكم بشأن التسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.

وتضمنت هذه الأسلحة، سلاح ليزر، غواصة ذاتية القيادة وصاروخ مجنح متطور.