الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تجري تدريبات في البحر الأبيض المتوسط

أفاد رئيس فرع تأمين المعلومات بأسطول البحر الأسود، العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاتشوف، اليوم الجمعة، بأن طاقم الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" التابعة لأسطول البحر الأسود قام بتدريبات في البحر الأبيض المتوسط.

© Sputnik. Vitaliy Ankov فرقاطة روسية خارقة تدمر السفن والغواصات (فيديو)

موسكو- سبوتنيك . وقال تروخاتشوف في تصريح بهذا الصدد: "قام طاقم الفرقاطة " الأميرال غريغوروفيتس "، التي تقوم بتنفيذ مهام مخصصة لها ضمن التشكيل الدائم للقوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، بمجموعة من التدريبات أثناء إبحارها".

يذكر أنه وفقا لخطة التدريب القتالي، شملت هذه التدريبات التمرين على رفع كفاءة استخدام الأساليب التكتيكية أثناء المعركة ضد العدو المحتمل، بالإضافة إلى كفاءة تنظيم الدفاع الجوي للسفينة. وعلاوة على ذلك، التدريب على تسلسل عمل الطاقم أثناء استخدام التشويش بواسطة منظومة الحرب الإلكترونية.

وقام طاقم مروحية "كا-27 بي إل" بالتدريب على الإقلاع والهبوط من وعلى متن الفرقاطة وهي في حالة الإبحار، بالإضافة إلى التدريب على تنظيم أعمال البحث عن غواصة ومتابعة تنقلاتها.