الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تجري تدريبات في البحر الأبيض المتوسط

يذكر أنه وفقا لخطة التدريب القتالي، شملت هذه التدريبات التمرين على رفع كفاءة استخدام الأساليب التكتيكية أثناء المعركة ضد العدو المحتمل، بالإضافة إلى كفاءة تنظيم الدفاع الجوي للسفينة. وعلاوة على ذلك، التدريب على تسلسل عمل الطاقم أثناء استخدام التشويش بواسطة منظومة الحرب الإلكترونية.
ADMIRAL CHABANENKOhttp://t.co/nU0MEUvjjL— John Currin (@JCNZ16613) April 30, 2014
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وقام طاقم مروحية "كا-27 بي إل" بالتدريب على الإقلاع والهبوط من وعلى متن الفرقاطة وهي في حالة الإبحار، بالإضافة إلى التدريب على تنظيم أعمال البحث عن غواصة ومتابعة تنقلاتها.
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