زاخاروفا: العملية في الغوطة الشرقية ضرورية ولا مفر منها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 2 آذار/مارس، أن العملية الشاملة في الغوطة الشرقية باتت ضرورية ولا مفر منها، مؤكدة أن بلادها لن تعيق السلطات السورية عن محاربة الإرهابيين.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: بدء الهدنة الإنسانية الرابعة في الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "قصف العاصمة السورية يستمر دوريا، هم يقتلون الأبرياء يوميا".

وأضافت زاخاروفا: "هذه الاستفزازات من قبل التشكيلات المسلحة جعلت العملية الشاملة على الأرض لمكافحة الإرهاب ضرورية ولا مفر منها. وهي مدعومة من الجو من قبل سلاح الجو السوري والقوات الجوية الفضائية الروسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه قد تم بالفعل تحرير عدد من البلدات السكنية. وأكدت زاخاروفا استمرار سعي بلادها لتطبيق القرار الأممي حول الهدنة السورية، لكنها لن تمنع السلطات السورية عن مكافحة الإرهاب.

وقالت المتحدثة في هذا الصدد: "لا يجب التعويل على أننا سنعيق السلطات السورية في مكافحتها للإرهابيين".