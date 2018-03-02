الكرملين: روسيا تبقى ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية في مجال التسليح

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يرفض أي اتهامات بانتهاك روسيا لأي اتفاقات دولية في مجال التسليح، وأن موسكو التزمت وتبقى ملتزمة بجميع القواعد والمعايير المقررة.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نرفض بشكل قاطع أي اتهامات بأن روسيا تنتهك أي أحكام أو مواد القانون الدولي حول نزع السلاح أو التسليح المراقب عليه. روسيا كانت وتبقى ملتزمة بجميع التزاماتها الدولية".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تمتلك أسلحة لا يستطيع الجانب الآخر الدفاع عنها وتنهي التكافؤ الموجود: "إن روسيا لا تطور أنظمة أسلحة تحييد القوى الاستراتيجية للعدو، من المهم جدا أن نفهم ذلك".

وأشار المتحدث باسم رئيس الدولة الروسية: "لا ، التكافؤ موجود… الجانب الآخر لديه أيضا أسلحة لا تستطيع روسيا التصدي لها، والتكافؤ في ذلك، وهو يعد الضامن لعدم استخدام هذه الأسلحة ".